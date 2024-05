Perugia-Rimini, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere playoff Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra umbri e romagnoli, valevole per il secondo turno dei playoff, che si disputerà sabato 11 maggio alle ore 20.30. Arbitro dell'incontro Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

Domani sera alle ore 20.30 allo stadiio "Renato Curi" si disputerà il match Perugia-Rimini, valevole per il secondo turno dei playoff del campionato di Serie C (girone B), con le due squadre che hanno terminato la stagione regolare rispettivamente al quarto e decimo posto con 63 e 50 punti. Nel primo turno la squadra romagnola ha sconfitto in trasferta il Gubbio per 1-0, grazie alle rete di Cernigoi all'85', mentre gli umbri debutteranno nella post season proprio domani. Il match di ritorno sarà in programma martedì 14 maggio (ore 20.30.

Nelle due partite stagionali di campionato c'è stato il successo casalingo del Rimini per 1-0 e il pareggio a reti bianche del "Curi"; i precedenti in casa del "Grifone" sono 13 con quest'ultimi ancora imbattuti, con 9 vittorie e 4 pareggi.

L'arbitro della sfida sarà Alberto Ruben Arena della sezione A.I.A di Torre del Greco (Napoli), coadiuvato dagli assistenti Fabio Catani di Fermo e Stefano Franco di Padova, Quarto Ufficiale Abdoulaye Diop di Treviglio (Bergamo). VAR e AVAR rispettivamente Matteo Gariglio di Pinerolo ed Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore (Salerno).

Perugia-Rimini, probabili formazioni

PERUGIA (3-4-3): Adamonis; Lewis, Vulikic, Dell’Orco; Mezzoni, Iannoni, Torrasi, Lisi; Ricci, Vazquez, Paz.

RIMINI (3-5-2): Colombi; Lepri, Gorelli, Semeraro; Malagrida, Langella, Megelaitis, Garetto, Sala; Lamesta, Morra.

Dove vedere Perugia-Rimini in tv e streaming

Il match di playoff Serie C tra Perugia-Rimini sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 252 del decoder). Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

3 febbraio 2024, Perugia-Rimini 0-0: gli highligths