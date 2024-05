Playoff Serie C, dove vedere Avellino-Catania: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e formazioni

In programma la gara di ritorno del Secondo Turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C NOW 2023/24. Avellino e Catania si affrontano Sabato 25 maggio, ore 20:30, allo "Stadio Partenio-Adriano Lombardi" di Avellino. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni, con aggiornamenti delle formazioni ufficiali. Gara di andata: Catania-Avellino 1-0.

Playoff Serie C NOW 2023/24, dove vedere Avellino-Catania? Si gioca allo "Stadio Partenio-Adriano Lombardi" di Avellino, con calcio d'inizio in programma Sabato 25 maggio 2024, alle ore 20:30. La gara è valevole per il ritorno del Secondo Turno della Fase Nazionale per decretare la quarta squadra da aggiungere alla Serie B 2024/25. Gara di andata: Catania-Avellino 1-0.

Stadio Partenio-Adriano Lombardi DATA Sabato 25 maggio 2024 ORE 20:30 ARBITRI ARBITRO

Andrea Bordin

Sezione AIA di Bassano del Grappa



ASSISTENTE 1

Andrea Zezza

Sezione AIA di Ostia Lido



Stefano Franco

Sezione AIA di Padova



IV UFFICIALE

Carlo Rinaldi

Sezione AIA di Bassando del Grappa



Antonio Di Martino

Sezione AIA di Teramo



Daniele Minelli

Sezione AIA di Varese

Avellino-Catania viene trasmessa su Sky e Sestarete TV. E' disponibile in:

Avellino-Catania, Diretta TV su: Sky Sport Calcio [Canale 202 e Canale 239 HD] e Sky Sport [Canale 252] con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Avellino-Catania, Diretta TV su: Sestarete TV [Canale 81 in Diffusione Terrestre, in Sicilia], emittente televisiva privata della Sicilia, in chiaro.

Avellino-Catania, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Avellino-Catania, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Le probabili formazioni - Aggiornamenti formazioni ufficiali

Ecco le probabili formazioni di Avellino e Catania. Aggiornamenti con le formazioni ufficiali.

AVELLINO



CATANIA



3-5-2 22

Simone Ghidotti 22

Jacopo Furlan 14

Tommaso Cancellotti 46

Salvatore Monaco 26

Thiago Cionek 16

Alessandro Quaini 38

Paolo Frascatore 27

Alessio Castellini 2

Manuel Ricciardi 13

Devid Eugene Bouah 24

Antonio De Cristofaro 7

Andrés Tello 21

Marco Armellino 23

Nana Addo Welbeck-Maseko 7

Michele D'Ausilio 33

Roberto Zammarini 94

Daniele Liotti 30

Emanuele Cicerelli 9

Cosimo Francesco Patierno 10

Samuel Di Carmine 11

Lorenzo Sgarbi 90

Pietro Cianci Coach



Michele Pazienza Coach



Michele Zeoli 🟡 Probabili formazioni

🟢 Formazioni ufficiali

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.