Playoff Serie C, dove vedere Catania-Avellino: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e formazioni

In programma la gara di andata del Secondo Turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C NOW 2023/24. Catania e Avellino si affrontano oggi, Martedì 21 maggio, ore 20:30, allo "Stadio Angelo Massimino - Cibali" di Catania. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni, con aggiornamenti delle formazioni ufficiali.

Playoff Serie C NOW 2023/24, dove vedere Catania-Avellino? Si gioca allo "Stadio Angelo Massimino - Cibali" di Catania, con calcio d'inizio in programma oggi, Martedì 21 maggio 2024, alle ore 20:30. La gara è valevole per l'andata del Secondo Turno della Fase Nazionale per decretare la quarta squadra da aggiungere alla Serie B 2024/25.

EVENTO CATANIA-AVELLINO



Playoff Serie C NOW 2023/24

Gara di andata, Secondo Turno Fase Nazionale LUOGO CATANIA



Stadio Angelo Massimino - Cibali DATA Martedì 21 maggio 2024 ORE 20:30 ARBITRI ARBITRO

Valerio Crezzini

Sezione AIA di Siena



ASSISTENTE 1

Andrea Zezza

Sezione AIA di Ostia Lido



ARBITRO

Vittorio Consonni

Sezione AIA di Treviglio



IV UFFICIALE

Niccolo' Turrini

Sezione AIA di Firenze



VAR

Lorenzo Maggioni

Sezione AIA di Lecco



AVAR

Matteo Gariglio

Sezione AIA di Pinerolo

Playout Serie C, dove vedere Catania-Avellino?

Catania-Avellino viene trasmessa su RAI e Sky. E' disponibile in:

Catania-Avellino, Diretta TV su: Sky Sport [Canale 252], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Catania-Avellino, Live Streaming su: RaiPlay, la piattaforma di video on demand e diretta streaming della RAI che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati, in chiaro.

Catania-Avellino, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Catania-Avellino, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Le probabili formazioni - Aggiornamenti formazioni ufficiali

Ecco le probabili formazioni di Catania e Avellino. Aggiornamenti con le formazioni ufficiali.

Playoff Serie C NOW 2023/24

Gara di andata, Secondo Turno Fase Nazionale



Catania-Avellino



Probabili formazioni



Aggiornamenti

Formazioni ufficiali



CATANIA



3-5-2 Playoff Serie C NOW 2023/24

Gara di andata, Secondo Turno Fase Nazionale



Catania-Avellino



Probabili formazioni



Aggiornamenti

Formazioni ufficiali



AVELLINO



3-5-2 22

Jacopo Furlan 22

Simone Ghidotti 46

Salvatore Monaco 38

Paolo Frascatore 16

Alessandro Quaini 26

Thiago Cionek 27

Alessio Castellini 14

Tommaso Cancellotti 13

Devid Eugene Bouah 2

Manuel Ricciardi 33

Roberto Zammarini 24

Antonio De Cristofaro 23

Nana Addo Welbeck-Maseko 21

Marco Armellino 7

Andrés Tello 7

Michele D'Ausilio 30

Emanuele Cicerelli 94

Daniele Liotti 10

Samuel Di Carmine 9

Cosimo Francesco Patierno 90

Pietro Cianci 11

Lorenzo Sgarbi Coach



Michele Zeoli Coach



Michele Pazienza 🟡 Probabili formazioni

🟢 Formazioni ufficiali

Playoff Serie C, Secondo Turno Fase Nazionale

Archiviato il sorteggio nella mattinata (ore 9:30) di Domenica 19 maggio effettuato da Cristian Brocchi, testimonial scelto da Sky per "segnare" il destino dei club che fanno parte del tabellone del Secondo Turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C NOW 2023/24. Le gare si disputano in doppio confronto, con l'andata in programma Martedì 21 maggio e il ritorno Sabato 25 maggio.

Partecipano i 5 club risultati vincitori delle gare del Primo Turno e i 3 club classificati in seconda posizione di ciascun girone al termine della Regular Season. Le gare del Secondo Turno della Fase Nazionale dei Playoff si svolgono attraverso il programma di 4 appuntamenti tra gare di andata e ritorno, in relazione agli accoppiamenti tra gli 8 club qualificati che prevedono, come “teste di serie”:

● i 3 club classificati in seconda posizione di ciascun girone nella Regular Season;

● il club che, tra i vincitori del Primo Turno della Fase Nazionale dei Playoff, risulta meglio posizionato in classifica rispetto ai restanti.

I club “teste di serie” disputano la gara di ritorno in casa. I club che, al termine degli incontri di andata e ritorno, ottengono il maggior punteggio, accedono alla fase della "Final Four". In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, accede il club che consegue una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare (andata e ritorno), accede il club “testa di serie”.

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.