Playout Serie C, dove vedere Virtus Francavilla-Monopoli: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e formazioni

In programma la gara di andata dei Playout di Serie C NOW 2023/24. Virtus Francavilla e Monopoli si affrontano oggi, Domenica 12 maggio, ore 18:00, allo "Stadio Giovanni Paolo II - Nuovarredo Arena" di Francavilla Fontana. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni, con aggiornamenti delle formazioni ufficiali.

EVENTO VIRTUS FRANCAVILLA-MONOPOLI



Playout Serie C NOW 2023/24

Gara di andata LUOGO FRANCAVILLA FONTANA



Stadio Giovanni Paolo II - Nuovarredo Arena DATA Domenica 12 maggio 2024 ORE 18:00 ARBITRI ARBITRO

Gabriele Scatena

Sezione AIA di Avezzano



ASSISTENTE 1

Andrea Bianchini

Sezione AIA di Perugia



ASSISTENTE 2

Giulia Tempestilli

Sezione AIA di Roma 2



IV UFFICIALE

Leonardo Mastrodomenico

Sezione AIA di Matera



VAR

Luca Massimi

Sezione AIA di Termoli



AVAR

Rodolfo Di Vuolo

Sezione AIA di Castellammare di Stabia

Playout Serie C, dove vedere Virtus Francavilla-Monopoli?

Virtus Francavilla-Monopoli viene trasmessa su Sky. E' disponibile in:

Virtus Francavilla-Monopoli, Diretta TV su: Sky Sport [Canale 254], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Virtus Francavilla-Monopoli, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Virtus Francavilla-Monopoli, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Le probabili formazioni - Aggiornamenti formazioni ufficiali

Ecco le probabili formazioni di Virtus Francavilla e Monopoli. Aggiornamenti con le formazioni ufficiali.