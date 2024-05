Serie C, Taranto: ricorso respinto. Confermati i 4 punti di penalizzazione in classifica. Ecco il programma di Play Off e Play Out

Nulla da fare per il Taranto. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto il ricorso presentato dal club pugliese per confermare i 4 punti di penalizzazione nella classifica del Girone C della terza divisione calcistica nazionale. E' stato reso definitivo il programma con le gare dei Play Off e Play Out. In virtù di questa sentenza, la compagine guidata da Ezio Capuano affronterà il Latina.

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto il ricorso del Taranto. Pertanto, nulla da fare per il club pugliese. L'esito della sentenza ha confermato i quattro punti di penalizzazione nella classifica del Girone C di Serie C. Dopo aver ricevuto il parere negativo da parte della Corte di Giustizia Federale della FIGC, arriva anche quello del Comitato Olimpico Nazionale che pone fine in merito alla richiesta del club rossoblù di riprendere le lunghezze tolte durante il campionato, a causa di violazioni amministrative relative ai mesi di settembre e ottobre dello scorso anno.

In virtù di questa conferma, la classifica resta definitivamente invariata, con il Taranto che vedrà disputare il primo turno dei Play Off contro il Latina, in programma Martedì 7 maggio, alle ore 20:30, allo Stadio "Erasmo Iacovone". Oltre al club pugliese, sono pronte da giocarsi gare molto interessanti anche nei Play Out. Ecco il programma e il relativo tabellone di Play Off e Play Out della Serie C 2023/24.

SERIE C, PLAY OFF

Girone A

MANTOVA promosso in Serie B

ALESSANDRIA e PRO SESTO retrocesse in Serie D

1° Turno - Fase a gironi (7 maggio):

ATALANTA U23-TRENTO

LEGNAGO-LUMEZZANE

GIANA ERMINIO-PRO VERCELLI

2° Turno - Fase a gironi (11 maggio):

TRIESTINA

1° Turno - Fase Nazionale (14-18 maggio):

VICENZA

2° Turno - Fase Nazionale (21-25 maggio)

PADOVA

PLAY OUT (12-19 maggio)

FIORENZUOLA-NOVARA (Gara d'andata)

NOVARA-FIORENZUOLA (Gara di ritorno)

Girone B

CESENA promosso in Serie B

OLBIA e FERMANA retrocesse in Serie D

1° Turno - Fase a gironi (7 maggio):

GUBBIO-RIMINI

PESCARA-PONTEDERA

JUVENTUS NEXT GEN-AREZZO

2° Turno - Fase a gironi (11 maggio):

PERUGIA

1° Turno - Fase Nazionale (14-18 maggio):

CARRARESE

2° Turno - Fase Nazionale (21-25 maggio)

TORRES

PLAY OUT (12-19 maggio)

RECANATESE-VIS PESARO (Gara d'andata)

VIS PESARO-RECANATESE (Gara d'andata)

Girone C

JUVE STABIA promosso in Serie B

BRINDISI retrocessa in Serie D

1° Turno - Fase a gironi (7 maggio):

TARANTO-LATINA

AZ PICERNO-CROTONE

AUDACE CERIGNOLA-GIUGLIANO

2° Turno - Fase a gironi (11 maggio):

CASERTANA

1° Turno - Fase Nazionale (14-18 maggio):

BENEVENTO e CATANIA (Vincitrice Coppa Italia Serie C 2023/24)

2° Turno - Fase Nazionale (21-25 maggio)

AVELLINO

PLAY OUT (12-19 maggio)

MONTEROSI TUSCIA-POTENZA (Gara d'andata)

POTENZA-MONTEROSI TUSCIA (Gara d'andata)

FRANCAVILLA-MONOPOLI (Gara di ritorno)

MONOPOLI-FRANCAVILLA (Gara di ritorno)