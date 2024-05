Taranto-AZ Picerno, streaming gratis e diretta TV Rai Sport, Antenna Sud o Sky? Dove vedere playoff Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra Taranto-AZ Picerno, valevole per il secondo turno dei playoff di Serie C (girone C), che si disputerà sabato 11 maggio alle ore 20.30. Arbitro dell'incontro Stefano Nicolini di Brescia

Domani sera alle ore 20.30 allo stadiio "Erasmo Iacovone" si disputerà il match Taranto-AZ Picerno, valevole per il secondo turno dei playoff del campionato di Serie C (girone B), con le due squadre che hanno terminato la stagione regolare rispettivamente al quinto e sesto posto con 65 e 58 punti, ma gli ionici hanno dovuto scontare quattro punti di penalizzazione. Il match di ritorno sarà in programma martedì 14 maggio (ore 20.30).

Nel primo turno la squadra potentina ha sconfitto in casa il Crotone per 2-0, grazie alle rete di Esposito al 22' e D'Agostino al 97', mentre i rossobbù debutteranno nella post season proprio domani. Sono sette i precedenti in terra pugliese con i padroni di casa in vantaggio per 3-1 e tre pareggi; in questa stagione la sfida dello "Iacovone" disputata lo scorso 12 gennaio, è terminata con il risultato di 1-1.

L'arbitro della sfida sarà Stefano Nicolini della sezione A.I.A. di Brescia, coadiuvato dagli assistenti Andrea Cravotta di Citta' di Castello (Perugia) e Giorgio Ermanno Minafra di Roma, Quarto Ufficiale Dario Di Francesco di Ostia Lido (Roma). VAR e AVAR rispettivamente Ivano Pezzuto di Lecce e Francesco Cosso di Reggio Calabria.

Taranto-AZ Picerno, probabili formazioni

TARANTO (3-4-3): Vannucchi; Luciani, Riggio, Enrici; Miceli, Zonta, Calvano, Ferrara; Kanoute, Simeri, Bifulco.

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Novella, Allegretto, Gilli, Guerra; Gallo, Pitarresi; E. Esposito, Maiorino, Albertini; Santarcangelo.

Dove vedere Taranto-AZ Picerno in tv e streaming

Il match di playoff Serie C tra Taranto-AZ Picerno sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 253 del decoder). Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

La gara dello "Iacovone" sarà trasmessa in diretta e in chiaro anche su Antenna Sud per le regioni Puglia e Basilicata (canale 14 del digitale terrestre). Non ci sarà però lo streaming sul sito antennasud.com.

12 gennaio 2024, Taranto-AZ Picerno 1-1: gli highlights