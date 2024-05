Taranto-Latina, streaming gratis e diretta tv Antenna Sud? Dove vedere playoff Serie C

Presentazione, probabili formazioni e tutte le informazioni su come seguire in diretta tv e streaming il match Taranto-Latina, valido per il primo turno dei playoff e che si giocherà martedì 7 maggio alle ore 20.30 allo stadio "Erasmo Iacovone" di Taranto

Martedì 7 maggio, alle ore 20.30, allo stadio "Erasmo Iacovone", si disputerà il match Taranto-Latina, valido per il primo turno dei playoff di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Taranto-Latina in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Il Taranto ha chiuso la stagione regolare al 5° posto con 65 punti (20 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte) con 4 punti di penalizzazione che ha fatto slittare l'inizio di questi playoff. Il Latina, invece, è arrivato 10° con 51 punti (14 vittorie, 9 pareggi e 15 sconfitte). Le due squadre si sono affrontate nell'ultima giornata di campionato ma a campi invertiti con gli ionici che si sono imposti per 1-2. Al termine dei 90 minuti regolamentari non ci saranno i supplementari, a passare il turno sarà la squadra meglio classificata al termine del campionato.

Taranto-Latina sarà diretta da Mattia Caldera di Como, coaudiuvato da Glauco Zanellati di Seregno e Gilberto Laghezza di Mestre. Il quarto uomo sarà Michele Delrio di Reggio Emilia.

Taranto-Latina, le probabili formazioni

TARANTO (3-4-3): Vannucchi; Luciani, Riggio, Enrici; Valietti, Zonta, Ladinetti, Ferrara; Kanoute, Simeri, Bifulco.

LATINA (3-4-2-1): Guadagno; De Santis, Marino, Vona; Ercolano, D'Orazio, Riccardi, Crecco; Paganini, Del Sole; Mastroianni.

Dove vedere Taranto-Latina, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Taranto-Latina, valido per il primo turno dei playoff del campionato di Serie C, non dovrebbe essere trasmesso in chiaro su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) ma sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 252 (satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.