Taranto-Vicenza, streaming gratis e diretta TV Rai Sport, Antenna Sud o Sky? Dove vedere playoff Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra Taranto-Vicenza, valevole per il primo turno dei playoff fase Nazionale di Serie C, che si disputerà martedì 14 maggio alle ore 20.30. Il ritorno sarà in programma al "Romeo Menti", sabato 18 maggio alla stessa ora.

Domani sera alle ore 20.30 allo stadio Comunale "Erasmo Iacovone" si disputerà il match Taranto-Vicenza, valevole per il primo turno dei playoff della fase Nazionale del campionato di Serie C, con le due squadre che hanno terminato la stagione regolare rispettivamente al quinto e terzo posto con 65 (girone C) e 71 punti (girone A), ma gli ionici hanno dovuto scontare quattro punti di penalizzazione.

Nei primi due turni di post season il Taranto si è qualificata grazie ai due pareggi casalinghi a reti bianche contro Latina e AZ Picerno, dove ha potuto beneficiare del miglior posizionamento nella stagione regolare. Il Vicenza invece esordirà allo "Iacovone" dopo l'ottimo terzo posto in classifica, che gli ha permesso di saltare i turni preliminari.

Sono otto i precedenti in terra pugliese con i padroni di casa in vantaggio per 6-0 e due pareggi; l'ultima sfida risale all'8 febbraio 1987, con successo rossoblù, grazie all'a rete'autogol di Bertozzi al 65'.

Dove vedere Taranto-Vicenza in tv e streaming

Il match di playoff Serie C tra Taranto-Vicenza sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale da definire). Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

12 maggio 2024, Taranto-AZ Picerno 0-0: gli highlights