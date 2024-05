Torres-Benevento, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere playoff Serie C

In Sardegna, va in scena il ritorno della sfida tra Torres e Benevento: la squadra campana, guidata da Auteri, è uscita vincitrice al Vigorito, ma adesso non dovrà sottovalutare l'impegno contro gli uomini di Alfonso Greco. Ecco dove vedere il match in tv e streaming.

Sabato 25 maggio alle ore 20:30 allo "Stadio Vanni Sanna” di Sassari si disputerà il match Torres-Benevento, valevole per la gara di ritorno dei quarti di finale a livello nazionale dei playoff del campionato di Serie C.

Il Benevento ha vinto 1-0 la sfida dell'andata, con la rete del giovanissimo Talia, classe 2003, cresciuto nel vivaio delle Streghe. Alla squadra di Auteri adesso basterà pareggiare a Sassari, per strappare il pass per la semifinale che sarà contro la vincente della sfida tra Juventus Next Gen e Carrarese. Dall'altro lato del tabellone, invece, favoriti Vicenza e Catania: chi tornerà in Serie B?

Dove vedere Torres-Benevento in tv e streaming gratis

Il match Torres-Benevento sarà come sempre visibile su Sky, la tv satellitare che si è assicurata da tempo tutte le sfide in esclusiva della terza serie italiana, la Serie C (che, infatti, da questa stagione si chiama Serie C NOW, dal nome della piattaforma streaming legata a Sky). Perciò si potrà guardare la partita dei playoff sui canali di Sky Calcio, dal 250 in avanti, in diretta e in esclusiva, mentre in streaming live si potrà assistere alla gara sia attraverso Now Tv e sia attraverso Sky Go.