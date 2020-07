Inter, pronti 40 milioni per Matthias Ginter

Dalla Germania è rimbalzata la notizia dell’interesse dell’Inter per il difensore del Borussia Monchengladbach Matthias Ginter, il quotidiano “Bild” parla di un’offerta di 40 milioni di euro da Milano.

La situazione

Dopo la qualificazione aritmetica alla Champions League, l’Inter cerca un sostituto di Diego Godin, ormai 34enne e quindi non più titolarissimo della squadra di Antonio Conte, così i nerazzurri sembrano aver messo gli occhi sul difensore tedesco Matthias Ginter: la “Bild” e poi anche “Tuttomercatoweb” hanno confermato la notizia.

L’allenatore del ‘Gladbach Max Eberl ha promesso ai tifosi di fare il possibile per mantenere le stelle della squadra, che parteciperà anch’essa alla prossima Champions League: “Stiamo per entrare nella prossima stagione che per noi è molto importante, non vediamo l’ora di partecipare alla Champions e vogliamo tenere tutti i nostri migliori giocatori, tra cui Ginter“.

L’Inter pare fare davvero sul serio per Ginter, il 26enne apprezzerebbe la destinazione ma ha confessato alla “Bild” di voler attualmente rimanere in Germania: “E’ un passo decisivo per la mia carriera, ho ancora molto da dare a questo club”.

La società del presidente Zhang offrirebbe un biennale con opzione per il terzo a 3,5 milioni di euro a stagione, e per questo il difensore, ma anche il Borussia, potrebbero tentennare di fronte a un’offerta di 40 milioni di euro.

Vedremo gli sviluppi della trattativa, ma l’Inter sembra davvero voler accelerare e portare Ginter sotto la Madonnina.