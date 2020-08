Calciomercato Inter: ufficiale la prima cessione, in arrivo un doppio colpo?

Mentre l’Inter di Antonio Conte si sta preparando per affrontare la finale di Europa League contro il Siviglia, la società si sta già muovendo sul mercato per migliorare la qualità di una rosa già di livello, che possa competere il prossimo anno per lo scudetto e per la conquista della Champions League.

Calciomercato Inter: ufficiale la cessione di Lazaro

Sul sito ufficiale dell’Inter è apparso il comunicato ufficiale della cessione di Lazaro Valentino con la formula del prestito oneroso sino al 30 giugno 2021 al Borussia Mönchengladbach. L’esterno austriaco dopo una stagione complicata (6 presenze con la maglia dell’Inter e 13 con quella del Newcastle) quindi torna a vestire la maglia di un club della Bundesliga, dove aveva ben figurato nelle due stagioni all’Herta Berlino realizzando cinque goal e 10 assist in cinquantasette presenze. La cifra del prestito oneroso dovrebbe essere vicina ad un milione e mezzo.

Il direttore sportivo del Borussia Mönchengladbach ha dato il benvenuto all’esterno austriaco con le seguenti parole: “Siamo lieti che la trattativa in prestito sia andata a buon fine e che Valentino abbia scelto di venire al Borussia. È un giocatore molto versatile e aggiunge ancora più forza e profondità alla nostra squadra”.

Calciomercato Inter: dopo l’Europa League arrivano Tonali e Kumbulla?

Secondo quanto riportato dalle maggiori testate italiane, dopo la finale di Europa League, l’Inter dovrebbe ufficializzare l’arrivo di almeno due calciatori: Tonali e Kumbulla. Il giornalista Fabrizio Romano, ha infatti affermato che la priorità sarà quella di chiudere l’operazione che porta Sandro Tonali all’Inter con il Brescia, dopo che vi è un accordo con il calciatore da mesi (notizia anticipata da Fabio Bergomi). L’intesa tra i due club lombardi è sempre più vicina e l’operazione sarà simile a quela che ha portato Barella in nerazzurro: vi è un prestito oneroso e riscatto obbligatorio nel 2021 , per una cifra totale che si aggira ai 35 milioni di euro. Per settembre invece, secondo Romano, si proverà a definire anche l’intesa con il Verona per Marash Kumbulla dopo aver strappato la preferenza del calciatore, che non vedrebbe l’ora di lavorare nella difesa a tre di Antonio Conte. Nelle prossime settimane ci saranno aggiornamenti sulle trattative che riguardano il calciomercato inter…