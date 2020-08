Siviglia-Inter streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere la finale di Europa League

Siviglia-Inter, i nerazzurri a caccia della gloria. Ventuno anni dopo la vittoria del Parma di Malesani una squadra italiana giocherà la finale della seconda competizione europea per club. Nei turni precedenti i nerazzurri hanno sconfitto nell’ordine Getafe, Bayer Leverkusen e Shakhtar Donetsk ed affronteranno nell’ultimo atto gli spagnoli di Lopetegui vittoriosi a sorpresa in semifinale contro il Manchester United. Il match Siviglia-Inter, valevole come finale dell’Europa League 2019/20, si gioca venerdì 21 agosto alle ore 21 a porte chiuse nel RheinEnergieStadion di Colonia. L’arbitro designato per la sfida è l’olandese Danny Makkelie. Le due squadre non si sono mai incontrate in partite ufficiali ma sono entrambe specialiste della competizione. I nerazzurri sono alla quinta finale della loro storia con tre successi nel 1991, 1994 e 1998 e la sconfitta ai rigori contro la Schalke 04 nel 1997. Gli andalusi sono i primatisti della coppa con cinque vittorie su cinque finali, l’ultima nel 2016 contro il Liverpool di Klopp.



Siviglia-Inter, le probabili formazioni. Ecco le ultime sui giocatori che scenderanno in campo nella finalissima di Europa League



Dove vedere Siviglia-Inter, streaming e diretta tv finale Europa League

La finale Siviglia-Inter sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 HD e Sky Sport Football HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione. La partita sarà visibile anche in chiaro in diretta tv su TV8.