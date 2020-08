Calciomercato Milan, pronto un addio a centrocampo

In questo caldo agosto il mercato del Milan sembra concentrarsi principalmente sui colpi in uscita. Dopo l’ufficialità della cessione al Torino di Ricardo Rodriguez, ora sembra essere arrivato il momento di vendere anche Lucas Biglia. L’argentino classe 1986, arrivato al Milan qualche stagione fa, durante quel calciomercato funesto condotto dalla dirigenza di stampo cinese di Li Yonghong, è pronto a fare le valigie. Anche per lui la destinazione dovrebbe essere il Torino, ritrovando così l’allenatore Marco Giampaolo che nella scorsa stagione al Milan era intenzionato ad affidare proprio a Biglia le chiavi del centrocampo rossonero.

Asse Milan – Torino: pronta l’offerta per Biglia

Dopo 3 stagioni al Milan, Lucas Biglia sarebbe quindi ad un passo dal Torino. Pare che l’accordo sia già pronto: per l’argentino un contratto annuale di 2 milioni di euro netti, con la possibilità di rinnovo automatico di un ulteriore anno nel caso in cui il giocatore dovesse raggiungere un determinato numero di presenze. Biglia, che con il Milan ha totalizzato 58 presenze, siglando 2 reti, dovrebbe salutare i compagni lunedì, a inizio raduno, per poi aggregarsi con i granata già in settimana. Per altri aggiornamenti di calciomercato sul Milan e su tutte le altre squadre del campionato, invitiamo a consultare il nostro tabellone calciomercato aggiornato in tempo reale.