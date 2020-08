Calciomercato Napoli: secondo Criscitiello, Gattuso chiede un giocatore della Juventus

Archiviata una stagione tutt’altro che semplice, il Napoli guarda al futuro e pensa al calciomercato, in una sessione che sembra avere i contorni di una vera e propria rivoluzione in casa partenopea. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, il club di Aurelio De Laurentiis dovrebbe incassare circa 200 milioni dalle probabili cessioni di Koulibaly, Milik, Allan, Hisay e Ghoulam, per poi reinvestirli in entrata per i calciatori richiesti dal tecnico Gennaro Gattuso.

Calciomercato Napoli, Criscitiello dichiara:”Gattuso vuole Demiral”

Secondo quanto affermato dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, in occasione del programma Sportitaliamercato, il Napoli starebbe guardando in casa ‘bianconera’ per sopperire all’eventuale partenza di Kalidou Koulibaly:”Il nome fatto da Gattuso, che scemo non è, è quello di Demiral della Juventus. Il problema è che la Juventus ha detto: non se ne parla proprio. E infatti Giuntoli e De Laurentiis hanno detto a Gattuso: siamo d’accordo con Demiral, giocatore clamoroso, ma la Juventus non ce lo darà mai. Perchè Rugani non è affidabile, perchè Chiellini ha problemi, perchè Bonucci è sul viale del tramonto, perchè De Ligt si è infortunato e se ne riparlerà a novembre. E mai rafforzare una diretta concorrente. Il nome Rino l’ha fatto, ma difficilmente sarà accontentato“.