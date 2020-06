Koulibaly verso addio?

Potremmo cominciare dal famoso c’era una volta da difese storiche impenetrabili partendo dalla più famosa MNC ovvero Maldini, Nesta, Cannavaro.

Ma le difese sono racchiuse anche nei gesti atletici di un singolo vedi in passato Desailly con le sue prodezze.

Oggi la certezza ha il nome di Kalidou Koulibaly giocatore carismatico una vera garanzia per la difesa del Napoli.

Anche se in Francia lo danno per partente, infatti lo stesso De Laurentis per non far rimpiangere ai tifosi la sua assenza ma anche dare sostegno migliore alla ricezione di goal avversari cosa che si è vista con la sua assenza esempio cartellini.

Gli occhi sono puntati sul suo sostituto Gabriel Magalhaes del Lille con caratteristiche molto similari a quelle di Koulibaly non solo possente ma anche determinante.

Sul piatto offerto dal Napoli ci sono ben 22 Milioni su questo talento puro e raffinato come un gemello a non farsi espellere mai raccogliendo in 34 presenze solo 6 ammonizioni.

A Magalhaes verrebbe data non solo l’eredità di Koulibaly ma anche un contratto di 5 anni.

Le coincidenze nel calcio così come i possibili scambi sfumati sono all’ ordine del giorno, infatti il giocatore del Lille prima di approdare in Francia era stato preso di mira dall’ Everton di Ancelotti, ma lo stesso club si tirò indietro sull’ affare lasciando spazio ai transalpini attuali.

In sintesi Il Napoli sta alla finestra con questo scambio anche se i tifosi si augurano che Koulibaly possa restare, certo un ipotesi assieme non sarebbe male aspettando altri colpi in difesa possibili…