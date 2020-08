Clamoroso, Zlatan non ha rinnovato con il Milan!

Sul mondo Milan si abbatte un fulmine a ciel sereno. Mino Raiola, agente di Zlatan Ibrahimovic, dal suo account Twitter ha smentito categoricamente tutte le notizie relative all’odierna firma sul contratto di rinnovo del suo assistito. Le parole twittate non hanno bisogno di interpretazioni: «Ibrahimovic non ha rinnovato il suo contratto con il Milan». La telenovela tra l’attaccante svedese e la società rossonera, quindi, proseguirà anche nei prossimi giorni, anche se il malumore nella tifoseria milanese sta iniziando a crescere.

Milan e Ibrahimovic: bisogna ancora attendere per vederlo in ritiro

Dopo le notizie trapelate oggi, tutti erano convinti che il campione svedese, a partire da domani, avrebbe raggiunto i compagni a Milanello per iniziare la preparazione atletica in vista dei primi impegni ufficiali. Invece non sarà così: a quanto sembra, il contratto proposto a Zlatan è ancora al vaglio dei legali che dovranno approvarlo prima di sottoporlo al bomber per la firma. La speranza della dirigenza rossonera e di mister Pioli è che questa verifica dei dettagli contrattuali avvenga quanto prima, visto che tra circa 3 settimane il Milan dovrà essere giá tirato a lucido per affrontare al meglio l’esordio in campionato e il preliminare di Europa League. Per altri aggiornamenti di calciomercato sul Milan e su tutte le altre squadre del campionato, invitiamo a consultare il nostro tabellone calciomercato aggiornato in tempo reale.