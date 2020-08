FIORENTINA SU THIAGO SILVA, SI TRATTA: IL BRASILIANO HA DETTO SI’ – Il Corriere dello Sport lancia una clamorosa indiscrezione nella sua edizione odierna: il difensore brasiliano Thiago Silva è ad un passo dal vestire la maglia viola della Fiorentina nella prossima stagione, per quello che sarebbe un ritorno in Italia dopo la lunga avventura a Milano con la casacca rossonera. L’attuale capitano del Paris Saint Germain, che ancora deve concludere la stagione in corso dovendo disputare la finale di Champions League contro il Bayern Monaco, sembra aver deciso di lasciare i parigini per accasarsi a Firenze, dove troverebbe un altro top player di nome Franck Ribery.

Fiorentina su Thiago Silva, corteggiamento di lunga data: decisivo Ribery

Commisso sembra aver capito come ridar lustro ad una squadra che negli ultimi tempi è sempre più in difficoltà, visto che negli ultimi due anni non è mai entrata nella corsa all’Europa e, anzi, è finita invischiata nella lotta salvezza (soprattutto due anni fa, con la retrocessione evitata solo all’ultima giornata). Bisogna acquistare gente di spessore e di esperienza, uomini che sappiano come agire in situazioni di difficoltà ma che sappiano anche gestire la pressione ad alti livelli: dopo aver preso Ribery proprio a questo scopo, Thiago Silva sta per aggiungersi al francese. La Fiorentina guidata da Iachini è zeppa di giovani interessanti, di buoni giocatori di categoria ma non ha ancora fatto il salto di qualità: prendere il brasiliano ex Milan sarebbe un segnale importante a tutto il panorama calcistico italiano. Per lui, pronto un ingaggio da 4 milioni a stagione: molto meno di quanto guadagna ora, ma a quanto pare Silva è disposto a tagliarsi lo stipendio pur di diventare leader del progetto Commisso.