Torino, è fatta per Ricardo Rodriguez: i dettagli

Il Torino di Marco Giampaolo comincia a prendere forma e il primo tassello del puzzle sembra ormai essere pronto: i granata sono a un passo dalla chiusura della trattativa che porterebbe Ricardo Rodriguez sotto la Mole.

Torino-Ricardo Rodriguez: i dettagli della trattativa

Il terzino sinistro classe 1992 arriverebbe dal Milan a titolo definitivo per la cifra di 3 milioni di euro, mentre il contratto dello svizzero dovrebbe ammontare a 1.5 milioni di euro a stagione fino al 2023, con opzione per il quarto anno.

Molti problemi per lui quest’anno con il Milan, solo 5 presenze per poi essere prestato al PSV Eindhoven e fare altre 6 presenze prima della chiusura della Eredivisie.

Il giocatore era in scadenza nel 2021 con i rossoneri ma non rientrava più nei piani dirigenziali e di Pioli, così nel giro di pochi giorni il Torino si è tuffato su Ricardo Rodriguez sotto saggio consiglio di mister Giampaolo, che a Casa Milan sta bussando anche per Rade Krunic, Davide Calabria e Andrea Conti.

L’asse Torino-Milano è sempre più calda, si attendono novità nelle prossime ore per molte trattative tra i club di Scaroni e di Urbano Cairo: il primo acquisto del Torino 2020/2021 però sembra essere sempre di più Ricardo Rodriguez, che è davvero ai dettagli con i granata.