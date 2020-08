A sorpresa ecco che il Torino mette a segno un altro acquisto per il reparto difensivo: si tratta del centrale venezuelano classe 1992 Jhon Chancellor, arriva direttamente dal Brescia con cui ha collezionato 27 presenze e 3 reti nella stagione appena trascorsa in Serie A, culminata con la retrocessione delle “Rondinelle”.

C’erano già stati i primi indizi dell’interessamento del Torino per il difensore del Brescia, ulteriormente rinforzati poi dal fatto che Chancellor sia stato visto in vacanza insieme al connazionale Rincòn, che a quanto pare ha fatto da garante verso il nuovo compagno di squadra.

Fisicamente molto forte, ha dimostrato doti importanti in questo campionato anche grazie alla sua pericolosità sui calci piazzati dove il suo metro e 97 fa molto la differenza: questa sarà sicuramente l’occasione più importante della carriera di Chancellor, dopo i trascorsi tra Mineros de Guayana, Deportivo Lara, Delfìn, Anzhi Makachkala, Al Ahli e appunto Brescia dove ha disputato un ottimo campionato.

Il ds granata Davide Vagnati mette quindi a disposizione il secondo tassello (dopo Ricardo Rodriguez, anche lui stamane sta facendo le visite mediche) per il nuovo allenatore Giampaolo, che il 22 agosto radunerà la squadra per il ritiro di Biella, nella speranza che in questi giorni arrivino altri colpi così da avere la rosa il più completa possibile all’inizio degli allenamenti.