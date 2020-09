DE VRIJ VIDAL, IL BARCELLONA PROVA IL COLPACCIO: MA L’INTER… – Arturo Vidal è l’obiettivo numero uno dell’Inter per il centrocampo. Con il possibile (probabile) addio di Brozovic, la società nerazzurra di Steven Zhang sta provando tutto il possibile per portare a Milano la mezzala cilena ex Juve, un fedelissimo di Antonio Conte che proprio con l’allenatore leccese esplose a Torino. E’ un’operazione complicata, non facile da gestire e da concludere, che però Marotta sta provando a chiudere sfruttando la sua conoscenza ed il buon rapporto col cileno: in tutta risposta, il Barça ha provato a offrire uno scambio clamoroso, cercando di inserire De Vrij nella trattativa. Ecco la risposta nerazzurra.

De Vrij Vidal, l’olandese resta a Milano: è il perno della difesa

Skriniar sembra sul piede di partenza, Godin piace al Rennes: è arrivato Kolarov, è vero, ed il serbo potrà essere adattato a terzo di difesa, ma l’Inter non può permettersi altre uscite sulla linea difensiva. Linea che, certamente, non farà a meno di Stefan De Vrij, arrivato due anni fa dalla Lazio ed immediatamente diventato il vero perno della retroguardia, insostuibile anche con l’esplosione di Bastoni e con il turnover forzato dettato dalla tripla competizione e dalle fatiche post lockdown. Il Barcellona, nonostante ciò, aveva provato ad inserire De Vrij nell’operazione Vidal: è arrivato un secco e deciso rifiuto da parte di Marotta e Ausilio, che certamente non si vogliono privare del miglior difensore della Serie A per rendimento, anche meglio dei vari Koulibaly, De Ligt, Bonucci, Romagnoli e Acerbi in quest’ultima stagione. L’olandese resta a San Siro: ma c’erano pochi dubbi in merito.