Fernando Llorente è sempre più lontano dal Napoli. La punta spagnola voluta fortemente da Carlo Ancelotti non è stata mai presa in considerazione da Gennaro Gattuso. Le mancate convocazioni negli ultimi impegni, compresa l’esclusione sorprendente nell’amichevole contro il Pescara, hanno fatto capire all’ex attaccante della Juventus che è giunto il momento di cambiare aria.

Real Sociedad punta Llorente

Fernando Llorente corteggiato a lungo da Inter e Benevento, potrebbe alla fine decidere di tornare in Spagna e accettare la proposta del Real Sociedad. La squadra iberica impegnata nella massima serie spagnola, offrirebbe al Re leone, originario di Pamplona, la possibilità di ‘tornare a casa’. D’altro canto l’attaccante è sempre tentato di rimanere nel nostro campionato. In particolar modo i nerazzurri di Antonio Conte sono un’opzione gradita al giocatore che potrebbe in questo modo lottare per mettere altri trofei in bacheca ma allo stesso tempo rischierebbe di finire una stagione intera a scaldare la panchina. La soluzione Benevento è quella che offrirebbe a Llorente un maggior minutaggio, quasi certamente giocherebbe titolare nella squadra di Pippo Inzaghi ma difficlmente lotterebbe per guadagnare un nuovo trofeo.

Intanto il Napoli resta in attesa, pronto nell’immediato a liberarsi di un calciatore con un ingaggio molto pesante.