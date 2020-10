Calciomercato, clamoroso: Götze firma con il PSV Eindhoven!

Come un fulmine a ciel sereno, in Olanda il mercato è rimasto aperto anche nella giornata di ieri e il botto finale lo fa il PSV Eindhoven: arriva a parametro zero Mario Götze, svincolato dal Borussia Dortmund.

Per il campionato olandese è sicuramente un colpaccio, visto che Götze era lo svincolato di lusso anche della lista dei calciatori senza contratto che vi avevamo presentato ieri e con i biancorossi ha firmato un contratto fino al 2022 con il quale percepirà 3 milioni a stagione.

Sul sito ufficiale della società l’ex trequartista del Dortmund ha espresso la sua felicità per l’approdo in Olanda:

Ho fatto delle bellissime conversazioni con mister Roger Schmidt che ha spinto davvero molto perché venissi al PSV. Questa estate molte cose sono andate come pensavo e visto che sono una persona emotiva, faccio le scelte migliori per me. Sono pronto per una sfida completamente nuova e ad Eindhoven l’ho trovata, non vedo l’ora di cominciare!

Gotze lascia il Borussia Dortmund dopo 219 presenze condite da 45 gol e 61 assist in 8 stagioni vissute da protagonista nonostante le enormi problematiche avute negli ultimi due anni: problemi alimentari, infortuni, litigi con la società ne hanno rallentato il talento stratosferico poi rivelatosi in campo.

Adesso è tornato e vuole riprendersi la sua carriera.