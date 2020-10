Calciomercato, colpaccio Udinese: ecco Deulofeu!

L’ultimo giorno di calciomercato regala sempre trattative davvero clamorose, l’ultima è di pochi minuti fa: l’Udinese riporta in Italia Gerard Deulofeu, dopo l’esperienza al Milan nella stagione 2016/2017.

Udinese-Deulofeu a un passo: la situazione

La società bianconera sta correndo contro il tempo per avere la documentazione dell’attaccante spagnolo classe 1994, il calciomercato chiude alle ore 19.00 e il ragazzo sta partendo dall’Inghilterra per raggiungere l’Italia e firmare il contratto con l’Udinese, l’annuncio è arrivato anche dal giornalista di Sky Gianluca Di Marzio via Twitter.

Deulofeu arriva dal Watford in prestito, ancora ignoto a quali clausole ma non sarà un prestito secco: si parla di un riscatto che può arrivare fino a 17 milioni, ma ancora non è certo.

Il giocatore era stato acquistato via Barcellona proprio dalla squadra inglese nel 2018, con il Watford Deulofeu ha complessivamente messo a segno 17 gol e 11 assist in 70 presenze, un buon bottino che però non gli è valsa la riconferma in questa stagione.

Il ragazzo di Riudarenes era stato accostato in questo mercato a Inter, Napoli e Fiorentina ma l’ostacolo è sempre stato l’ingaggio: il trasferimento all’Udinese di Deulofeu è stato sicuramente avvantaggiato dal presidente Vittorio Pozzo che è proprietario di entrambe le società.

Ottimo colpo quindi per mister Luca Gotti che avrà a disposizione un giocatore di prima scelta per rinforzare l’attacco dell’Udinese, che nelle prime 3 giornate non ha realizzato nemmeno una rete.

Deulofeu a un passo dal ritorno in Italia: per lui destinazione Udine.