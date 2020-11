TORINO NAINGGOLAN, CONTINUANO LE TRATTATIVE TRA TORINO E MILANO – E’ caldissima la strada tra Torino e Milano, tra il capoluogo piemontese e quello lombardo, tra la sede del Toro e quella dell’Inter. Sono due società in buoni rapporti e che, fino a questo momento, hanno avuto un rendimento al di sotto delle aspettative: per questo, vorrebbero sfruttare entrambe il mercato di gennaio per “scambiarsi dei favori” e aiutarsi a migliorare una situazione non facilissima. Il Torino, pieno di problemi e con poche certezze soprattutto a centrocampo, starebbe cercando un mediano o una mezzala che sappiano abbinare qualità e quantità, e che possano far meglio dei vari Meité o Rincon. Ecco perché, dopo la questione Vecino, della quale vi abbiamo parlato ieri, il ds Vagnati punta un altro centrocampista dell’Inter.

Torino Nainggolan, Vagnati punta il Ninja: a cifre contenute si può fare, ma non in prestito

Ieri vi abbiamo raccontato della trattativa tra Inter e Torino per chiudere un vantaggioso scambio per entrambe, ovvero quello che porterebbe Vecino a vestire la maglia granata e Izzo a fare il percorso inverso. Vecino garantirebbe al tecnico Giampaolo un ottimo centrocampista box to box, ma ancora meglio di lui sarebbe Nainggolan. Il Ninja belga, l’anno scorso al Cagliari, due anni fa all’Inter e tre anni fa alla Roma, è uomo di esperienza, magari un po’ folle indisciplinato, ma certamente un calciatore fortissimo. Sebbene l’Inter non abbia grande abbondanza in mediana in questo momento, Radja non rientra nei piani di Conte né della società, pertanto è stato messo sul mercato già da diverso tempo: chiuso dai vari Brozovic, Barella, Vidal, Sensi, addirittura Gagliardini, anche lui sarebbe felice di dire addio alla squadra nerazzurra. Zhang e Marotta, però, non vogliono commettere l’errore di lasciarlo andare in prestito, tenendosi così sul groppone il peso del suo stipendio per altri anni: vorrebbero, infatti, una cessione a titolo definitivo, che il Torino potrebbe accettare ma solo a cifre contenute. Il Cagliari, che voleva riaverlo, si è tirato fuori dalla corsa, ma la società di Urbano Cairo ci vuole provare: Davide Vagnati punta il Ninja, e non vorrà lasciarselo scappare.