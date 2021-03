Non solo Zaccagni: il Napoli segue un altro giocatore del Verona. Operazioni per convincere Juric?

BARAK NAPOLI – La sosta per le nazionali ha stoppato il campionato di Serie A e in queste due settimane in cui le squadre italiane non hanno giocato, le dirigenze si stanno muovendo dietro le quinte per il prossimo calciomercato. Tra queste squadre c’è il Napoli che è anche alla ricerca di un nuovo allenatore per il prossimo anno.

Juric Napoli, il croato è la prima scelta di De Laurentiis

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI – Al termine di questa stagione, le strade di Rino Gattuso e il Napoli si divideranno. Il tecnico calabrese era pronto a rinnovare il contratto negli scorsi mesi, ma alcuni risultati deludenti hanno fatto ricredere il presidente De Laurentiis che cercò un nuovo allenatore. Un nuovo allenatore non arrivò, ma da quel momento il rapporto di stima e fiducia tra Gattuso e De Laurentiis è andato scemando. Ed ecco che la società è alla ricerca di un nuovo tecnico per il prossimo anno.

I nomi circolati sono tanti, passando da Sarri e Allegri a Italiano e Juric. Proprio quest’ultimo sembra essere la prima scelta di De Laurentiis, anche per una questione economica. Juric piace tanto anche al ds Cristiano Giuntoli che per convincerlo ad accettare, secondo quanto rivela l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, starebbe cercando di portare a Napoli due suoi pupilli.

Barak Napoli, il centrocampista ceco piace a Giuntoli

CALCIOMERCATO NAPOLI – Dalla scorsa estate il Napoli è in contatto con il Verona per l’acquisto del trequartista Mattia Zaccagni. La trattativa si è sbloccata questo gennaio ma il calciatore è rimasto con i gialloblù fino al termine di questa stagione, quando poi dovrebbe raggiungere Napoli. Ma Zaccagni non è l’unico giocatore del Verona seguito dal Napoli.

Il ds Giuntoli vorrebbe portare all’ombra del Vesuvio anche il centrocampista Antonin Barak, autore di una grande stagione, condita da 6 gol in campionato. Per il classe ’94, l’offerta del Napoli si dovrebbe aggirare sui 10 milioni di euro, cifra con cui si è trovata l’intesa per Zaccagni. L’interesse per Barak dimostra come il Napoli voglia puntare forte su Juric per il prossimo anno.