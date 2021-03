Torino, addio Nkoulou: ma resterà in Italia, ecco chi prenderà il suo posto

TORINO NKOULOU, SARA’ ADDIO: MA PUO’ TORNARE UN GRANDE EX – Porte girevoli, in casa granata: in attesa di capire se arriverà la salvezza, attualmente ancora in bilico, la società di Urbano Cairo già prepara il mercato estivo per rinforzarsi. E’ apparso evidente un “problema difesa” in casa Toro, visto che Sirigu (peraltro non impeccabile in questa stagione) non è mai stato davvero protetto dai suoi difensori. Al netto di Bremer, sono apparsi in difficoltà i vari Izzo, Lyanco, N’Koulou, Buongiorno o Ricardo Rodriguez (quando impiegato come centrale). Insomma, servirà certamente cambiare qualcosa. Il primo indiziato a dire addio è Nicolas Nkoulou, da quattro anni sotto la Mole, che andrà in scadenza e ha deciso di non rinnovare: il Milan sembra decisamente intenzionato ad accoglierlo a parametro zero. Al suo posto, pronto un grande ritorno per Cairo e Vagnati: si scalda la pista Maksimovic del Napoli, anche lui in scadenza di contratto a giugno.

Torino Nkoulou, porte girevoli in casa granata: il camerunense verso il Milan, Vagnati su Maksimovic del Napoli

Per il Torino Nkoulou è sempre stato una pedina importante in questi anni: Mihajlovic, Mazzarri, Longo, Giampaolo e Nicola hanno sempre potuto contare su di lui, leader assoluto della difesa. Da un anno a questa parte, però, sono aumentati gli screzi con la dirigenza, e ormai ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno: per questo, dirà addio. Destinazione: Milano, sponda rossonera. Già, perché Maldini ha da tempo messo nel mirino il trentunenne, certamente alternativa di livello e di valore ai vari Romagnoli, Kjaer e Tomori. Il Milan studia l’operazione, l’impressione è che si posa chiudere facilmente.

Nel frattempo, però, la dirigenza granata ha già messo individuato il sostituto del centrale trentunenne: si tratta, come già vi avevamo raccontato nei dettagli, di Nikola Maksimovic del Napoli, in scadenza con gli azzurri. Sarebbe un ritorno importante per la squadra piemontese, che già ebbe tra le sue fila il centrale serbo fino al 2016.