Calciomercato: la Vecchia Signora corteggia due giocatori rossoneri

Calciomercato, la Vecchia Signora è tornata. Dopo la grande vittoria per 2 a 1 sul Napoli allo Stadium, Paratici si guarda intorno intenzionato a rafforzare il suo organico. La stagione altalenante che la Juve sta disputando ha messo in evidenza i limiti di una squadra che necessità di ulteriori innesti. Tutti e tre i reparti necessitano di nuova linfa vitale. Dopo un anno in Purgatorio i bianconeri vogliono tornare in Paradiso.

Calciomercato: Paratici bussa alla porta di Raiola

La notizia shock è apparsa sul blog del noto giornalista Paolo Bargiggia, paolobargiggia.it, secondo cui Paratici è fortemente attratto dall’idea di portare Gigi Donnarumma in bianconero. Secondo il commentatore sportivo: “sono in parecchi a chiedersi quando verrà dato l’annuncio dell’accordo trovato tra Fabio Paratici e Mino Raiola per il portierone in scadenza di contratto”. Attualmente le trattative per il rinnovo del contratto del numero uno della Nazionale sono ferme, a causa delle commissioni richieste dal suo procuratore. La dirigenza rossonera le considera troppo elevate. E così Paratici resta alla finestra per vedere gli sviluppi della vicenda.

Non solo Donnarumma, ma anche Çalhanoğlu

Nello stesso articolo si legge che la Juve starebbe corteggiando anche il fantasista in scadenza di contratto. Attualmente il turco guadagna 2,5 milioni l’anno. Il duo Maldini-Massara ne avrebbe offerti 4, mentre la società torinese potrebbe addirittura alzare l’offerta fino a 6,5 milioni annui. Un’occasione che Agnelli e Nedved non vorrebbero farsi scappare. Le qualità del centrocampista sono note ormai a tutti, e alla Vecchia Signora una buona iniezione di creatività e fantasia farebbe sicuramente bene. Il suo centrocampo quest’anno non sempre è stato all’altezza delle aspettative. Complice di questa situazione la stagione sfortunata di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. In base agli ultimi rumors, entrambi i sarebbero sulla lista delle cessioni. Tuttavia per poter dare maggiore concretezza a questi rumors occorre attendere la fine del campionato. In ogni caso si preannuncia un calciomercato estivo pieno di sorprese.