Calciomercato Milan, Mandzukic parla l’agente: “deciderà a fine stagione”

Mario Mandzukic probabilmente lascerà il Milan a fine stagione. Il suo contratto scadrà infatti il 30 giugno 2021, ma non si è ancora parlato dell’opzione di rinnovo per un’altra stagione. Il 35enne attaccante ex Juventus, è giunto al Milan nella sessione invernale di calciomercato, in seguito alla sua esperienza in Qatar con l’Al-Duhail SC. Stefano Pioli lo aveva scelto per ricoprire il ruolo di vice Ibrahimovic. L’esperienza rossonera di Mandzukic è stata però condizionata da un infortunio muscolare che non gli ha permesso di dare un contributo alla squadra. L’attaccante croato è stato in campo complessivamente per soli 158 minuti, distribuiti in 5 presenze.

Il suo agente ha annunciato a Sky Sport che a breve tornerà a disposizione di Pioli, sperando di dimostare che è ancora in condizione di poter giocare ad alti livelli: “Il contratto di Mandzukic è legato ad alcune condizioni. A causa dell’infortunio non è stato possibile per il Milan valutare fino in fondo il giocatore. In ogni caso, sarebbe comunque possibile trattare il rinnovo anche se le condizioni stabilite non si sono verificate. Purtroppo lo stop non gli ha permesso di essere d’aiuto alla squadra, ma la prossima settimana rientrerà in gruppo e poi deciderà a fine stagione se rimanere oppure fare un’altra scelta”.