Calciomercato Fiorentina, colpo a sorpresa in attacco

Calciomercato Fiorentina, colpo a sorpresa: ieri pomeriggio, approfittando della partita contro i calabresi, Joe Barone ha chiesto informazioni sull’attaccante nigeriano Simeon Tochukwu Nwankwo, detto Simy. Terminato il campionato 2020/21 con l’ultima trasferta di Crotone. La Fiorentina si mette dietro le spalle un’altra stagione fallimentare e guarda al futuro con la necessità di riprogrammare la costruzione della squadra.

Il ventinovenne centravanti rossoblù era stato accostato anche alla Lazio. In queste ultime ore però sembra in risalita l’interesse dei viola, che vorrebbero accaparrarsi l’attaccante del Crotone, autore di 20 reti questa stagione.

Calciomercato Fiorentina, colpo a sorpresa per dire addio a Vlahovic?

In casa Fiorentina non sono certamente giorni facili. La grande incertezza sulla figura del nuovo allenatore, dopo il rifiuto di Gattuso e l’allontanamento di Sarri e De Zerbi. La sensazione è quella che ogni profilo che potrebbe arrivare sarà una seconda scelta.

Questo clima di non serenità, acuito anche dalle parole del Presidente Commisso nella conferenza stampa della scorsa settimana, stanno creando un pò di difficoltà nella programmazione della prossima stagione.

L’interesse per Simy del Crotone anima il Calciomercato Fiorentina, un colpo a sorpresa che potrebbe servire a preparare un eventuale addio di Dusan Vlahovic, che pare attratto dalla possibilità di giocare per obiettivi ben diversa dalla lotta per non retrocedere.