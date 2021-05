La conquista dello Scudetto sembra già lontana e la sempre più nebulosa situazione economica sembra non piacere all’ex tecnico di Chelsea e Nazionale. Calciomercato Inter: Conte tentato dalla Premier.

Il Contratto dell’allenatore salentino scade nel 2022, ma per restare Conte chiede delle garanzie soprattutto tecniche, che però saranno subordinate a quelle economiche a cui la società di Steven Zhang dovrà fare riferimento.

Zhang chiede sacrifici e Conte tentenna

La prossima sarà una settimana cruciale per il futuro dell’Inter, con tutti i colloqui dei singoli calciatori ai quali verrà chiesto di rinunciare agli stipendi di Novembre e Dicembre. Non sarà motivo di discussione il pagamento dei premi bonus, già confermato da Beppe Marotta.

Dall’ambiente nerazzurro non filtra però molto ottimismo, visto che i calciatori sembra che non vogliano rinunciare a nessuna parte del loro stipendio e che chiedano delle garanzie tecniche che in questo momento non sono scontate. Si prospetta un’estate molto calda in cui tutto può accadere nel Calciomercato dell’Inter, Conte tentenna e sembra scontento.

Calciomercato Inter, Conte tentato dalla Premier: Tottenham e Arsenal alla finestra

Sembra quindi che l’attuale tecnico nerazzurro sia propenso ad un ritorno in Premier League. Le squadre interessate sono il Tottenham per sostituire Mourinho e l’Arsenal che programma il dopo Arteta. Entrambe non baderanno a spese per accontentare il tecnico leccese sia dal punto di vista tecnico che contrattuale.