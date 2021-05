Conte: futuro all’Inter?

Dopo la conferma di Ausilio il futuro di Antonio Conte sembra essere a Milano. Ma qualche dubbio resta.

Questione societaria

Innanzitutto Conte ha chiesto alla società chiarezza e presenza. Zhang è risultato assente per lunghi mesi a Milano – impegnato probabilmente per la questione Superlega – e il tecnico chiede una società forte e “vicina”. Dopo il fallimento del progetto Superlega, il presidente neroazzurro è volato a Milano per festeggiare lo scudetto e mostrare a tutti che la società è con la squadra. Le storie dei festeggiamenti su Instagram sono servite probabilmente proprio a sottolineare come, in un momento così delicato, la dirigenza ci sia. Ed è ciò che Conte chiede.

Questioni mensilità

Zhang ha fatto sapere alla società – e a Conte – che entro due settimane verranno pagate le mensilità di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile. Dopo le tante chiacchiere sul conto neroazzurro, sembrano arrivare le certezze: esattamente quelle che cerca e che chiede Antonio.

Conte, garanzie mercato

Il tecnico salentino chiede chiarezza anche sul mercato. Il sogno della scorsa estate Kantè sembrerebbe infattibile dopo che il calciatore francese ha portato il suo Chelsea in finale di Champions con una partita da migliore in campo. Il costo per portare a Milano supererebbe i 60 milioni di euro ed è una cifra che la società neroazzurra oggi non si può permettere di spendere. Conte chiede possibilità di apporre delle modifiche alla rosa. Innanzitutto le cessioni. Ai saluti Padelli e Young (direzione Watford) ; poche le possibilità per Ranocchia, Kolarov e Vidal. Quest’ultimo può essere considerato l’unico fallimento dell’allenatore neroazzurro questa stagione. Acquistato per dare esperienza e geometrie al centrocampo, è mancato, invece, nei momenti chiave. E proprio dal momento che Eriksen ha preso il suo posto, la squadra di Conte ha cambiato marcia. Restano, invece, dubbi, su D’Ambrosio – il rinnovo sembra non arrivare e lui ascolta tutte le proposte, Milan e Roma su tutte – Vecino e Gagliardini. Per quanto riguarda gli innesti conte ha chiesto un esterno sinistro e tutti gli indizi portano al Chelsea con Marcos Alonso e Emerson Palmieri primi indiziati.