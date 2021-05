Calciomercato Juventus, il primo colpo con Allegri in panchina

La Juventus avrebbe scelto di continuare la sua storia con il ritorno di Massimilano Allegri in panchina. In attesa di definire ogni cosa e di dire addio ad Andrea Pirlo, per il calciomercato Juventus il primo colpo di Allegri in panchina potrebbe essere messo a segno a breve.

Calciomercarto Juventus, il primo colpo con Allegri in panchina è Pogba

Il ritorno di Max in panchina segnerà una rivoluzione in tutti i reparti, molte cose cambieranno nell’organico bianconero. Il primo colpo di mercato potrebbe segnare un altro ritorno, quello di Paul Pogba del Manchester United. Con la maglia dei Red Devils non ha avuto grandi soddisfazioni e l’addio alla formazione dell’Old Trafford è stata vicina diverse volte. Ultima delusione, che potrebbe spingere Paul all’addio definitivo, è la sconfitta in finale di Europa League di qualche giorno fa contro il Villarreal.

Secondo le ultime indiscrezioni, si parla di un addio a Cristiano Ronaldo che avrebbe intenzione di tornare allo United, e Pogba tornerebbe a Torino. Allegri non avrebbe da ridire sull’addio a CR7 ma, come lo stesso tecnico ha annunciato a Tuttosport, avrebbe molto piacere di avere Paul Pogba nel suo organico da allenare. La trattativa di scambio è un’affare che farebbe felice anche Ronaldo e per gli inglesi il desiderio di riabbracciarlo sarebbe così forte da poter rinunciare al francese.