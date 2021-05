Calciomercato Psg, Kean sarebbe vicino alla conferma

Moise Kean è ad un passo dalla conferma al PSG. Il cartellino dell’attaccante della nazionale italiana è attualmente di proprietà dell’Everton e il prossimo giugno è prevista la scadenza del suo prestito in Francia. I Toffees avrebbero chiesto al Psg una cifra attorno ai 50 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo di Kean, ma non è escluso che si possa trovare un accordo a 45 milioni. Per quanto riguarda l’ingaggio, secondo le indiscrezioni di calciomercato.com, il ds dei francesi Leonardo starebbe pensando ad un triennale a 3 milioni di euro a stagione.

Kean, prima Euro2020 poi il futuro

Nell’attesa di conoscere il suo futuro, Kean è pronto a dare il suo contributo alla nazionale italiana in vista di Euro 2020. Il ct Roberto Mancini lo ha inserito nella lista dei pre convocati per il torneo che si disputerà tra l’11 giugno e l’11 luglio, ma quasi certamente Kean farà parte anche della lista definitiva.

L’europeo è il coronamento di una stagione da protagonista vissuta con la maglia del Paris Saint Germain, in cui l’attaccante ha siglato 17 reti nelle 40 partite disputate. La Juventus non sarebbe comunque tagliata fuori da un’eventuale acquisto del giovane classe 2000: il ritorno di Kean a Torino resta un’ipotesi futuribile assieme a un suo reintegro nella rosa dell’Everton a partire dal prossimo campionato.