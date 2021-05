Calciomercato Roma, Tiago Pinto e Mou puntano in alto: nuovo attaccante

A poche settimane dell’inizio, il calciomercato Roma continua a promettere grandi acquisti. Lo Special One e Tiago Pinto, in piena fermentazione e collaborazione, stanno cercando il grande colpo per l’attacco. Non solo Belotti nel mirino dei giallorossi, arriva anche un’interessante novità.

Calciomercato Roma, per l’attacco Memphis Depay

L’attaccante del Lione, Memphis Depay, è in uscita dal club francese per scadenza di contratto il prossimo mese di giungo. In questi mesi è stato accostato a numerosi club, in Italia anche a Milan e Juventus. Nell’ultimo periodo sembrava destinato al Barcellona, ma nelle ultime ore qualcosa è andato storto, il club blaugrana ha virato su Aguero. In questo modo l’attaccante olandese sembra libero e la Roma prova l’affondo. Quest’anno ha messo in rete ben 20 gol nella Ligue 1; sarà anche uno dei convocati dell’Olanda all’Europeo. Con la maglia degli Orange ha segnato 4 gol in 5 gare. Un vero protagonista che potrebbe far sognare i romanisti.

L’ingaggio non dovrebbe essere un problema per la società capitolina, bisognerà capire se l’attaccante avrà voglia di sposare il progetto giallorosso con a capo lo Special One. C’è da capire anche cosa succedere con Belotti, che non ha ancora deciso se continuare con il suo Torino o cercare nuove esperienze, come la Roma, oppure il Milan; le due società si contendono l’attaccante da mesi oramai.