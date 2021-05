Il bomber della Roma all’addio?

Il futuro di Edin Dzeko dove sarà? Quasi sicuramente non a Roma. Dopo ben 6 anni nella capitale, conditi con 85 reti, sembra che il bomber sia pronto all’addio. Non si accaserà, però, in una squadra italiana. La Juve e l’Inter ci avevano provato nelle scorse sessioni di mercato e sia il Milan che il Napoli lo avrebbero accolto a braccia aperte, ma il suo futuro non sarà in Italia. Mourinho, quindi, probabilmente non potrà fare affidamento su di lui.

Dzeko, futuro negli Stati Uniti?

La prossima settimana è in programma l’incontro col nuovo direttore sportivo Tiago Pinto, ma sembrerebbe che il numero 9 comunicherà alla Roma la sua intenzione di abbandonare la capitale. Nel frattempo si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero Edin negli USA. Dopo l’esperienza in Germania, in Inghilterra e in Italia, il cigno di Sarajevo alla soglia dei 35 anni, è pronto a mettersi in gioco nella MLS. E potrebbe essere il nuovo partner d’attacco del Chicharito Hernandez al Los Angeles Galaxy. Lì troverebbe anche gli ex Barcellona Jonathan Dos Santos e Victor Vazquez. La squadra statunitense potrebbe anche garantirgli lo stipendio che l’attaccante chiede. Oltre a ciò, cosa di non poco conto, anche la moglie Amra sarebbe favorevole al trasferimento negli States.

Mourinho, chi sarà il tuo numero 9?

Sicuramente non sarà facile sostituire Edin, un calciatore in grado di spostare gli equilibri e mettere a segno 85 reti nella sua esperienza italiana fin’ora. Un assist potrebbe arrivare da Leonardo che vorrebbe vendere Icardi e con Mourinho sicuramente felice di accoglierlo in squadra. Il contratto di Dzeko, in scadenza nel 2022, pesa molto sulle casse giallorosse: guadagna circa 6 milioni all’anno. E la stessa cifra potrebbe offrirla a Mauro Icardi, in caso l’affare andasse in porto. L’alternativa potrebbe essere il gallo Belotti, anche lui in scadenza nel 2022, e con il calciatore pronto a una nuova esperienza. La sua permanenza a Torino è in dubbio dopo le ultime stagioni travagliate della squadra granata e la Roma potrebbe offrire 20 milioni alla squadra di Cairo.