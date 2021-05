La nuova Roma di Mourinho si prepara: in arrivo il campione del PSG

Dopo la sconfitta a San Siro per 2-1 contro l’Inter di Antonio Conte, per la Roma è tempo di riflessioni. Con Fonseca che guiderà la squadra fino alla fine del campionato, la nuova stagione vedrà Josè Mourinho come allenatore. E con lui potrebbero esserci volti nuovi. Uno su tutti: Mauro Icardi.

Icardi, ritorno in Italia?

Per il numero 9 del PSG potrebbe prospettarsi un futuro in Italia, con molti rumors che lo vorrebbero nuovamente nel Belpaese. Già varie volte il nome dell’attaccante argentino è stato accostato a società italiane (Juve e Milan su tutte), ma questa volta sembrerebbe che la nuova Roma di Mourinho faccia sul serio per il bomber di Rosario. L’offerta dovrebbe aggirarsi sui 50-55 milioni di euro e potrebbe essere ufficializzata nelle prossime settimane. Per l’attaccante cresciuto nelle giovanili del Barcellona potrebbe essere un’opportunità da non farsi sfuggire.

Situazione in casa Roma

Con la sconfitta di ieri la squadra giallorossa si trova attualmente al 7 posto a 58 punti, dietro Lazio e Juventus, e ancora in corsa per il posto che conferirebbe le qualificazioni per l’Europa League. Occhio però al Sassuolo, a quota 56 punti. La prossima partita vedrà i giallorossi impegnati nel derby contro la Lazio, mentre la squadra di De Zerbi (che nei prossimi giorni firmerà con Shakhtar) affronterà il già retrocesso Parma. Ancora tutto in ballo, quindi. E dalla qualificazione all’Europa League potrebbero arrivare i soldi per acquistare il bomber del PSG.

Dzeko, futuro lontano da Roma?

La Roma ha bisogno di un nuovo numero 9, dato che il bosniaco potrebbe lasciare la capitale ed accasarsi da qualche altra parte. Potrebbe andare alla Juventus se la Roma lo liberasse a 0 e strappare l’ultimo contratto importante della sua carriera. E proprio l’attaccante del Psg potrebbe prendere il suo posto ed ereditare la maglia numero 9. Dopo ben 121 gol in Serie A sembrerebbe che per Mauro il bottino sia destinato ad aumentare, ma lontano da Milano.