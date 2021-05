Chi è Federico Cherubini, nuovo capo dell’area calcio della Juventus

L’addio di Fabio Paratici era nell’aria. Dopo 11 anni di successi lascerà il suo ruolo a Federico Cherubini, nuovo capo dell’area calcio della Juventus. Cherubini era da un anno e mezzo il braccio destro dello stesso Paratici e con lui aveva preso parte a diverse, importanti trattative dei bianconeri.

Come già era accaduto con Paratici che sostituì Marotta, si va verso una scelta all’insegna della continuità. Privilegiano la sostituzione interna per un ruolo delicatissimo e in un momento di grande difficoltà economica del club e del calcio tutto.

Federico Cherubini: la storia del nuovo capo dell’area calcio bianconera

Cherubini è stato fortemente voluto dalla coppia Marotta-Paratici nel 2012, dopo che i due avevano provato a portarlo alla Sampdoria. Il primo compito che ebbe nel club fu quello di diventare, l’allora futuristico ruolo di DS dei calciatori in prestito, seguendoli come se facessero ancora parte del club. Questo ruolo ha messo in mostra le grandi capacità di scouting di Cherubini e la ottima predisposizione nel lavorare con i giovani e di intessere rapporti con altre società calcistiche.

Con l’avvento della Under 23 Cherubini ne ha ricoperto il ruolo di responsabile principale, contribuendo notevolmente al successo di questo nuovo progetto tecnico della Juventus. Paratici poi l’ha voluto al suo fianco come Football Director e da oggi lo sostituirà nel suo ruolo. Ecco chi è Federico Cherubini a lui spetterà il compito di rilanciare la Juventus.