Gattuso allontana la Fiorentina, ecco dove può andare

In queste ultime ore la voce sempre più insistente che voleva Gennaro Gattuso come nuovo allenatore della Fiorentina si è molto raffreddata. La partita giocata domenica all’ora di pranzo tra Fiorentina e Napoli, per quanto a senso unico in campo, ha poi rivelato un finale polemico. L’eccessiva esultanza dei partenopei pare non sia stata troppo gradita dal supervisore dell’area tecnica Dainelli, che ha avuto con lo spogliatoio napoletano un pesante diverbio. Alcune parole rivolte da qualche calciatore viola ai danni del tecnico calabrese ha avuto un pesante effetto, tanto che Gattuso allontana la Fiorentina dal suo prossimo futuro.

Un valzer di panchine europeo

Manca una settimana al termine dei vari campionati nazionali, dopodichè inizierà un valzer di panchine clamoroso.

Il via a questo tourbillon di panchine partirà da Madrid, con Zinedine Zidane che saluterà le merengues per andare a sostituire l’ex compagno Didier Deschamps sulla panchina della nazionale francese. La scottante panchina dei blancos pare al momento avere due pretendenti: l’ex leggenda madridista Raul, che sta facendo benissimo al Castilla, e il livornese Massimiliano Allegri.

Questo lascerebbe un vuoto sulla panchina della Juventus, destinata a separarsi da Pirlo e che aveva individuato proprio in Zidane e Allegri i due probabili sostituti del maestro.

La Juventus alla finestra, Gattuso allontana la Fiorentina

Il domino delle panchine che parte da Madrid lascerebbe scoperta la panchina della Juventus. I torinesi, non ancora certi di partecipare alla prossima Champions League, cercherebbero un tecnico in grado di risollevare l’ambiente. Molto indizi portano proprio alla figura dell’attuale tecnico del Napoli Gennaro Gattuso. L’ex bandiera del Milan a Torino andrebbe di corsa anche grazie al rapporto che lo lega a diverse figure dell’ambiente bianconero.

Sembrava fatta per il passaggio del tecnico calabrese in viola, ma con una eventuale chiamata dei bianconeri Gattuso allontana la Fiorentina dal suo futuro.