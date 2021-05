Dove vedere Roma Lazio: diretta tv Sky o streaming Dazn. La 37esima giornata mette in scena la partita più sentita della stagione da una città intera: il derby della Capitale. Da una parte la Roma, reduce dalla sconfitta con l’Inter e ormai senza obiettivi in campionato salvo mantenere il settimo posto, valido per la qualificazione alla prossima Europa League. In attesa di José Mourinho, i giallorossi proveranno a salvare la faccia vincendo il derby contro gli acerrimi rivali. Dall’altra la Lazio, reduce dalla vittoria allo scadere in casa contro il Parma che ha mantenuto accessi i sogni del quarto posto, valido per la qualificazione alla prossima Champions League. Con una partita in meno, che recupereranno mercoledì contro il Torino, i biancocelesti sono a -6 dal Napoli.

Quando si gioca Roma-Lazio, 37esimo turno di Serie A

La partita tra Roma-Lazio si disputerà sabato 15 maggio alle ore 20:45, allo stadio Olimpico di Roma. I precedenti vedono la Roma in vantaggio con 50 vittorie sulla Lazio ferma a 40. I pareggi invece sono stati finora 60. Il match di andata finì 3-0 per i biancocelesti con le reti di Immobile e la doppietta di Luis Alberto.

Probabili formazioni di Roma-Lazio: le scelte di Fonseca e Inzaghi

Roma (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Cristante, Villar; Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Fonseca

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi

Sky o DAZN? Ecco dove vedere Roma-Lazio in tv e in streaming

Il match tra Roma-Lazio, valido per la 37esima giornata di Serie A, non sarà trasmesso in chiaro o su pay tv come Sky. Sarà visibile in streaming su DAZN. Sarà possibile seguire questa partita scaricando l’applicazione Dazn sui vari dispositivi mobili come Smart tv, smartphone, Tablet, Pc, Ps4 e sulla stick di Now Tv. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese.