Fiorentina, il primo acquisto di Gattuso è già in rosa

Gennaro Gattuso è il tecnico della Fiorentina da pochi giorni e la sua prima sfida è quella di rivalutare calciatori che hanno un pò deluso nel recente passato. In molti giurano che il primo acquisto di Gattuso è già in rosa. Si tratta di Gaetano Castrovilli che con il numero 10 sulle spalle ha trovato non poche difficoltà nella stagione appena conclusa. Il calciatore esploso sotto la gestione di Montella non ha mantenuto le aspettative e spera di ritrovare con Gattuso la verve mostrata in passato.

Conoscendo l’ex tecnico del Napoli si pensa che possa fare un utilizzo di Castrovilli alla Zielinski: centrale nella linea dei tre trequartisti alle spalle dell’unica punta, ruolo in cui il talento viola potrebbe esprimere al meglio le sue doti tecniche e di incursore in zona gol.

Dopo il primo acquisto di Gattuso si cercano conferme

Indubbiamente la rosa viola avrà bisogno di alcuni ritocchi, con i primi nomi che hanno già iniziato a circolare. Gattuso vorrebbe portare a Firenze Hysai e Politano già avuti a Napoli e sembra aver fatto il nome di Sensi per rinforzare la mediana. In attacco il tecnico calabrese scommetterà sul rilancio di Callejon e sulla classe sconfinata di Ribery, da centellinare alla Mertens. Vlahovic sarà il perno dell’attacco così come Amrabat e Milenkovic lo saranno rispettivamente per centrocampo e difesa. In ogni caso Castrovilli ci sarà e il primo acquisto di Gattuso è già in rosa.