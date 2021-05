Mercato Fiorentina, Iachini saluta a fine stagione: “Meglio finire così”

Alla vigilia del match contro il Cagliari, in cui la Fiorentina potrebbe ottenere la matematica salvezza, le parole del suo tecnico Beppe Iachini non lasciano dubbi sull’interpretazione. Si attendono quindi conferme dal Mercato Fiorentina, Iachini ha infatti confermato che lascerà la squadra a fine stagione, dopo aver raggiunto la seconda salvezza consecutiva, ma non senza qualche rammarico.

Mercato Fiorentina, Iachini lascia: “Meglio pensare ad altre cose”

Queste le parole le tecnico sul suo futuro alla Fiorentina.

“Sono legato a Firenze per quello che mi ha dato, volevo ricambiare in un momento di difficoltà. Il presidente ha sempre mostrato grande stima nei miei confronti, ha visto come lavoriamo quotidianamente. E poi il rapporto con il gruppo, di cui ho parlato prima. Dunque mi sono sentito di tornare, di dare ancora una mano, e l’ho fatto col cuore. Adesso stiamo raggiungendo ancora l’obiettivo. Penso solo a chiudere al meglio, poi terminata la stagione farò il mio percorso, anche se i rapporti sono ottimi. Forse è meglio pensare ad altre cose, che poi ne va di mezzo anche la salute. Meglio finire così”.



L’attuale tecnico ha parlato anche della decisiva gara con il Cagliari “Sarebbe stato più difficile affrontarla con una classifica diversa, ma la squadra la sta preparando bene.” C’è grande fiducia di poter chiudere la pratica già domani.