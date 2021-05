Mercato Lazio, clamorosa indiscrezione di Sky: ecco il nome del nuovo attaccante biancoceleste

CALCIOMERCATO LAZIO, SPUNTA UN NUOVO NOME PER L’ATTACCO DI SIMONE INZAGHI – La stagione della Lazio, di fatto, si è chiusa con il derby di Roma perso 2-0 contro i giallorossi. Con la sconfitta di sabato sera, infatti, la squadra di Simone Inzaghi si è matematicamente piazzata al sesto posto: irraggiungibile il quinto ed il quarto, troppo lontana la Roma settima. Dunque, è giunto il momento di tirare le somme e di programmare il futuro. Inzaghi ed i suoi hanno disputato un discreto campionato, certamente inferiore alle aspettative ma c’era la consapevolezza che confermarsi in Champions League sarebbe stato difficile. Serviranno certamente nuovi rinforzi in tutti i reparti, per potersi giocare il doppio impegno Serie A-Europa League al meglio: ed ecco il primo nome per migliorare la squadra biancoceleste.

Calciomercato Lazio, Simy il nome per l’attacco: colpo low cost, si può chiudere a breve

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Igli Tare avrebbe allacciato i contatti col bomber del Crotone Nwankwo Simy. L’attaccante 28enne nigeriano è stato autore della bellezza di 20 gol in questa Serie A, e finalmente ha dimostrato il suo valore dopo alcuni anni discreti in Serie B. Ora potrebbe avere l’occasione della vita, e difficilmente accetterà di restare in Calabria anche nella serie cadetta. Per questo, già diverse squadre hanno messo gli occhi su di lui, tra cui Torino e Genoa: c’è anche la Lazio, però. Il calciatore, in scadenza nel 2022, può essere portato via da Crotone per soli 10 milioni di euro. Con Caicedo possibile partente e Muriqi grande delusione della stagione, il nigeriano Simy può essere un ottimo rincalzo per far rifiatare Ciro Immobile. Insomma, non è certamente il top player che chiedono i tifosi, ma ha dimostrato di avere la stoffa per stare tranquillamente in Serie A. 20 gol in Serie A, con la maglia di una squadra neopromossa (e retrocessa da mesi), non sono pochi: continuerà a farne con la maglia biancoceleste?