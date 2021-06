Belotti in orbita Juve. Cairo categorico: “Mai!”

Belotti in orbita Juve. E’ questa l’incredibile, stupefacente e sensazionale bomba di mercato riportata oggi dal quotidiano sportivo Tuttosport. Il leader del Toro, sta per entrare nel suo ultimo anno di contratto, non ancora rinnovato. L’attaccante, che ha sempre segnato gol importanti per la compagine granata, non ha ancora trovato un’intesa per il prolungamento del matrimonio con il sodalizio di proprietà di Urbano Cairo.

Non solo Belotti tra i nomi valutati

In casa Juve hanno una sola certezza: che la rosa necessita di un ulteriore innesto di pregio in avanti. Nel settore offensivo , è stata già compiuta un’importantissima operazione di mercato: il rinnovo, per il prossimo anno, del prestito di Alvaro Morata. Accordo trovato nei giorni scorsi con l’Atletico Madrid per 10 milioni di €. Il neo dg Cherubini, tuttavia, è già al lavoro per rinforzare il reparto d’attacco. Tra i papabili nomi oltre a Belotti, si valutano anche i soliti Icardi, Dzeko, Vlahovic e Gabriel Jesus del Manchester City. Ma il nome del capitano torinese è preferito non solo perchè è un under 30, ma inoltre rappresenta un’importante garanzia. Infatti l’ariete di Mancini ha sempre raggiunto, nelle ultime stagioni, la doppia cifra in campionato. Per Allegri potrebbe rappresentare un valido aiuto in probabili momenti di crisi, che nel corso di una stagione possono sempre capitare. L’attacco della Juve, nel torneo appena concluso, ha evidenziato in certe partite, problemi di sterilità ovviati dalle capacità offensive di Federico Chiesa. Ma una squadra che vuole arrivare fino in fondo (altrimenti non si spiegherebbe l’esonero di Pirlo e il reingaggio di Allegri), necessita di singoli in grado di risolvere gli scontri, quando il collettivo non performa. E il Gallo possiede tutte le qualità ricercate per occupare l’ultima casella rimasta libera in avanti (anche se si attende la decisione per il futuro di CR7).

“Belotti alla Juve?Non scherziamo”

La suggestione di mercato lanciata dal quotidiano sportivo di Torino, è categoricamente osteggiata da Urbano Cairo. Il presidente granata ai giornalisti di Tuttosport ha dichiarato: “La Juve su Belotti? Mi sembra una cosa lunare, anche solo la prospettiva. Non ho avuto alcun approccio con loro e, anche qualora me lo chiedessero, mai nella vita! Alla Juve? Non scherziamo“. Ma come insegna il calciomercato: mai dire mai. Magari le parti stanno trattando sottotraccia. Chissà…