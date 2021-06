Calciomercato Roma, Daka nuovo obiettivo per l’attacco

La Roma è un cantiere aperto, ed i nuovi proprietari statunitensi, insieme a Pinto, dovranno costruire una rosa all’altezza da regalare a Mourinho.

Idea attacco per la Roma: Daka

La Roma dovrà necessariamente acquistare un attaccante per la stagione 2021/2022. Il nome che circola a Trigoria è quello di Patson Daka, attaccante dello Zambia che dal 2017 gioca nel Salisburgo. Quest’anno a soli 22 anni ha disputato una stagione eccellente in Bundesliga, collezionando 27 goal e 7 assist in 28 partite giocate. Le caratteristiche del giocatore zambiano sono potenza fisica (185 centimetri per 74 kg), estrema prolificità in zona goal e ottima velocità. Queste caratteristiche hanno attirato le attenzioni e incuriosito il ds Pinto, come rivela il Messaggero. Altra particolarità per cui Daka piace a tutto l’ambiente giallorosso è la possibilità di giocare in tutti i ruoli in attacco. Il costo dell’attaccante classe 1998 si aggira sui 20 milioni di euro. Altra curiosità: è il primo giocatore a segnare una tripletta in soli 8 minuti nel campionato austriaco. Può essere un’ottima alternativa al gallo Belotti, in quanto ancora non si riesce a trovare un’intesa economica con il Toro.

Altri nomi per l’attacco di Mou

Nelle ultime settimane, circola insistentemente il nome del gallo Andrea Belotti, attaccante del Torino che, arrivato a 28 anni, cerca di fare il salto di qualità. Non rimarrà di certo al club granata, e la Roma ci sta pensando, ma con Cairo ancora non si riesce a trovare un’intesa economica che soddisfi le sue richieste, che non si scendano al di sotto dei 30 milioni di euro.