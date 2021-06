Fiorentina, ecco le cessioni che portano il tesoretto

Gattuso cerca i due esterni offensivi per ridisegnare la sua Fiorentina, ecco le cessioni che porteranno nelle casse dei toscani un gruzzolo che avvicina i calciatori richiesti dal tecnico ex Napoli.

Fiorentina, ecco le cessioni di Lafont, Ceccherini e Lirola: oltre 20 milioni che fanno comodo a Gattuso

Il portiere francese Alban Lafont è stato riscattato dal Nantes, con cui ha disputato un’ottima stagione. La salvezza maturata dai giallo verdi scongiura il fallimento in extremis di questa trattativa, dalla quale la Fiorentina percepirà circa 8 milioni di euro per l’intero cartellino. Oggi è un buon affare ma vediamo se lo si potrà considerare ancora tale in futuro, visto che sul classe ’99 sembra essere piombato addirittura il Real Madrid.

Situazione ben diversa quella di Ceccherini. Il difensore centrale faticava a trovare il giusto spazio in viola, ma a Verona ha disputato un’ottima stagione, tanto da far scattare il riscatto del cartellino ad opera degli scaligeri. Saranno 3 i milioncini che arriveranno nelle casse della Fiorentina.

Pol Lirola invece sembrava uno di quei profili su cui la Fiorentina credeva molto. Ma il suo rendimento l’ha portato a Marsiglia dove però lo spagnolo si è riscattato. Il club francese adesso proporrà una cifra intorno ai 10 milioni per rilevarne il cartellino, e su quell’importo l’affare si farà.