Fiorentina, il nuovo allenatore è già stato deciso

Fiorentina, il nuovo allenatore della squadra viola sarà Vincenzo Italiano. Alla fine Commisso si deciderà a pagare la clausola da 1,8 milioni di euro e porterà il tecnico spezzino sulla panchina della sua Fiorentina. Magari prima il vulcanico presidente gigliato potrebbe sentire il conterraneo Robert Platek, neo-presidente degli aquilotti e magari chiudere la questione inserendo una o due contropartite tecniche.

Dopo l’affare Gattuso, la Fiorentina non vuol rischiare di trovarsi in panchina un profilo che cerchi di imporre le proprie scelte, e ritiene Italiano il tecnico giusto con cui intraprendere un percorso comune di 2-3 stagioni, necessarie per riportare i viola stabilmente nelle prime posizioni. Italiano firmerà appunto un triennale e guadagnerà circa 2 milioni di euro a stagione.

Fiorentina, il nuovo allenatore potrebbe portare rinforzi

Con l’arrivo di Italiano potrebbe riprendere voga la trattativa che sembrava poter portare l’esterno Simone Bastoni dallo Spezia alla Fiorentina. Il calciatore aveva però manifestato la volontà di non lasciare i bianconeri, ma le cose potrebbero cambiare con l’imminente cambio tecnico. Servono circa 8/10 milioni per l’acquisto del cartellino.

Lo stesso percorso potrebbe essere anche quello del mediano e regista dello Spezia Giulio Maggiore. Il ventiquattrenne spezzino ha disputato un’ottima stagione e Italiano lo vorrebbe con se anche nella nuova avventura a Firenze. Anche per lui la valutazione si aggira attorno ai 10 milioni di euro.