Mercato Fiorentina, la novità Burdisso per crescere ancora

Uno scossone improvviso per il mercato della Fiorentina, la novità si chiama Nicolas Burdisso. L’ex calciatore di Inter, Roma e Torino sarà il responsabile dello scouting e del mercato, e affiancherà Daniele Pradè nel delicato compito di rinforzare la rosa della Fiorentina.

Burdisso porta in dote a viola un’esperienza sul campo notevole condita da successi in serie (4 scudetti, 3 Libertadores, 2 Intercontinentali, 1 oro olimpico) sia in Europa che in Sudamerica. E’ stato fortemente voluto dal presidente Commisso e il suo arrivo è da leggere come un ulteriore passo in avanti verso lo sviluppo societario che i toscani stanno mettendo in piedi.



L’ex Boca Junior garantirà alla Fiorentina un peso specifico notevole sul mercato sudamericano e in particolare su quello Argentino. Burdisso sta già monitorando talenti come Thiago Almada del Velez e Pedro De La Vega del Lanus, e non è detto che non si possa già affondare il colpo in questa sessione di mercato.

Mercato Fiorentina, la novità per la difesa

Con Milenkovic partente e Pezzella in forte dubbio la priorità di mercato adesso diventa la ricerca di un centrale difensivo. Il primo casting sarà per Daniele Rugani, ma la Juventus prende tempo in attesa di scoprire cosa faranno altri difensori in rosa. Si puntano anche due giovanissimi di grande prospettiva: Matteo Lovato del Verona e Andrea Cistana del Brescia.