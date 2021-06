Fiorentina, Sergio Oliveira primo rinforzo di Gattuso

Il mercato della Fiorentina entra nel vivo, Sergio Oliveira primo rinforzo per il centrocampo di Gennaro Gattuso. Il centrocampista del Porto e della nazionale portoghese, fresco di convocazione a Euro 2020, è il profilo indicato come principale rinforzo per la mediana dei gigliati.

Oliveira è salito alla ribalta per aver, con i suoi gol, eliminato la Juventus dagli ottavi di Champions League. Ma non solo questo: 20 reti e 7 assist sono un bottino di tutto rispetto per un calciatore che gioca non proprio vicino alla porta, ma che a 29 anni sembra aver trovato la piena maturità.

La differenza tra domanda e richiesta è di circa 5 milioni che la Fiorentina spera di colmare con l’aggiunta di bonus. Alla fine sembra proprio che questa operazione sia destinata a chiudersi.

Fiorentina, Sergio Oliveira primo rinforzo, ma non solo

I viola hanno accelerato nelle ultime ore per portare a Firenze Sergio Oliveira, accontentando cosi il nuovo tecnico Gattuso. Fonti molto vicine ai portoghesi danno però la squadra di Rocco Commisso molto attiva anche su un altro calciatore del Porto. Sarebbero state chieste informazioni anche su Jesus Corona, esterno ventottenne messicano che ha ben figurato questa stagione sempre nelle file del Porto e che garantirebbe all’ex tecnico del Napoli una valida alternativa per il ruolo di esterno offensivo.