Pronto il nuovo portiere per l’Inter

La nuova Inter di Simone Inzaghi ha bisogno di certezze. Certezze sicuramente non ne arrivano dalla situazione finanziaria del club, con la famiglia Zhang che ha evidenti difficoltà. E per costruire una squadra di valore la prima cosa è il portiere. Ci sono dubbi su Handanovic, protagonista di una stagione con alti e purtroppo anche bassi, e Ausilio e Marotta sono alla ricerca di un potenziale titolare. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti con la Fiorentina per Dragowski.

Handanovic, l’uomo di ghiaccio

Per Samir, classe 86′, questa potrebbe essere stata l’ultima stagione da titolare all’Inter. Arrivato nel 2012 dall’Udinese, è stato un uomo fondamentale per la squadra neroazzurra, soprattutto negli anni più bui, tenendo sempre a galla l’Inter. Nessuno meritava questo scudetto più di lui. Con l’Inter ha collezionato 329 presenze fino ad ora. Quest’anno è stato molto altalenate nelle prestazioni e potrebbe essere sostituito. L’idea Musso sembra tramontata per le richieste dell’Udinese (25/30 milioni cash) così come Cragno (viste le trattative molto complicate col presidente Giulini). Nelle ultime ore, da Firenze, sembra arrivare la suggestione Dragoswki. Il portiere polacco classe 97′ è stato protagonista di una buonissima stagione con la viola. Sembrava destinato al Borussia Dortmund fino a qualche giorno fa, ma l’Inter si è inserita con prepotenza nelle ultime ore. Ai tedeschi potrebbe andare Strakosha, in uscita dalla Lazio e cercato anche dal Torino (che potrebbe cedere Sirigu alla Juventus).

E il terzo portiere?

Uscito Padelli, andato all’Udinese, è ufficiale Cordaz. Per lui un ritorno all’Inter dopo ben 15 anni. Guadagnerà 150 mila euro a stagione: contratto annuale con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Da tenere sott’occhio la situazione Radu. In caso l’Inter volesse monetizzare ci sono Udinese, Genoa e Fiorentina pronte ad acquistarlo o le neopromosse Empoli e Salernitana lo hanno chiesto in prestito. In caso arrivasse Dragoswki la sua partenza sarebbe sicuro, in caso contrario potrebbe restare (a fare il secondo di Handanovic?).