Ziliani ironico: “Scambio Locatelli-Dragusin, il Sassuolo darà un conguaglio alla Juve?”

ZILIANI SULLO SCAMBIO LOCATELLI-DRAGUSIN: FRECCIATA AL SASSUOLO ED ALLA JUVENTUS – Manuel Locatelli sta letteralmente esplodendo in maniera impressionante. Scuola Milan, il ragazzo si sta prendendo il post da titolare nell’Italia dopo una meravigliosa stagione con la maglia del Sassuolo, agli ordini del suo mentore De Zerbi. Ora, dopo le parole dello stesso ds del Sassuolo Carnevali, il mediano è in vendita: vuole andare in una big, ma la sua valutazione è di almeno 45 milioni di euro. La Juventus è la principale candidata a prendere Locatelli, visto che da tempo ha mostrato interesse e alla luce anche degli ottimi rapporti col Sassuolo.

L’offerta della Juventus, secondo le ultime indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport, è piuttosto interessante: 30 milioni di euro più il cartellino del forte e promettente difensore rumeno classe 2002 Radu Dragusin, che ha già esordito in Serie A, in Champions League e in Coppa Italia. Il giornalista ed opinionista Paolo Ziliani, da sempre anti-juventino, ha scherzato sul possibile scambio tra bianconeri e neroverdi, ironizzando sulla base della nomea degli emiliani di “Scansuolo” o di “succursale della Juve”: “A questo punto, se per avere #Locatelli la #Juventus è persino disposta a sacrificare #Dragusin, il problema diventa un altro: chi deve mettere il conguaglio, Juve o #Sassuolo? Voi cosa dite?“.

